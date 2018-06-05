5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года утонули более 100 человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обстановка становится тревожной. На 4 июня в республике утонули 102 человека, из них 8 несовершеннолетних. Непосредственно при купании это цифра составляет 18 человек", - сказал Анвар Игамбердиев.

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