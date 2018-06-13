В Беларуси с начала года заключено около 5,2 тыс. договоров на кредитование по указу №240

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года заключено около 5,2 тыс. договоров на кредитование строительства жилья по указу №240, из них 1,75 тыс. (более 30%) предусматривают индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

По данным на 1 апреля текущего года, в республике насчитывается 27,3 тыс. незанятых земельных участков. В список желающих строить индивидуальное жилье включены 62,5 тыс. семей, из них 59 тыс. - нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

"По указу №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" с начала года заключено около 5,2 тыс. договоров. Общий объем финансирования составляет Br260 млн, из них около Br100 млн выделены для строительства частных домов", - сказал Александр Горваль.

Указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу 6 августа 2017 года. Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий могут быть все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом №13 от 6 января 2012 года.

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