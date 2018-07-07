7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси считают необходимым совершенствовать методы профилактики рецидивной преступности. К такому выводу пришли участники республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, которое прошло в Генеральной прокуратуре под председательством генпрокурора Александра Конюка, сообщает БЕЛТА.

Участники совещания обратили внимание на недостатки организационного характера и нарушения законодательства, которые допускают субъекты профилактики. В частности, не отлажен обмен сведениями об освобождаемых лицах между администрацией исправительных учреждений и органами внутренних дел, а поступающая информация зачастую бывает неполной и запоздалой. Необходима ревизия форм и методов профилактической работы с освободившимися из мест лишения свободы, организации их занятости.

Недостаточно эффективны мероприятия по трудоустройству таких людей, как и контролю за легальностью источников их существования. В результате 75,6% граждан из числа осужденных в 2017 году за рецидивные преступления не работали и не учились.

Вместе с тем реализованный за последние годы субъектами профилактики комплекс мер позволил сократить количество зарегистрированных в 2017 году рецидивных преступлений на 7%, а лиц, их совершивших, - на 6%.

По итогам совещания участники приняли решение, в котором определили для каждого ведомства перечень мер по противодействию рецидивной преступности и совершенствованию механизмов взаимодействия всех заинтересованных.-0-