В Беларуси сегодня отмечают День семьи

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. В этом году праздник проходит под девизом "Семья и инклюзивное общество". В Беларуси в этот день также отмечают республиканский праздник - День семьи.

Крепкая семья является основой развития государства. В 2017 году в Беларуси возросло количество пар, официально зарегистрировавших свои отношения. В стране было заключено 66 215 браков.

В Беларуси постепенно увеличивается количество многодетных семей. В настоящее время в стране насчитывается около 15 тыс. семей, воспитывающих сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В стране широко применяются различные формы устройства детей - замещающие, приемные, попечительские семьи, дома семейного типа.

Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране обеспечен рост размеров пособий по уходу за детьми, введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предоставляется широкий спектр соцуслуг. Всего предусмотрено 11 видов пособий, выплачиваемых при рождении детей, а также в связи с расходами на их воспитание. Более 545 тыс. детей сегодня получают различные пособия - это треть всех белорусских детей в возрасте до 18 лет.

Одной из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих и последующих детей в Беларуси является семейный капитал - единовременное предоставление безналичных денежных средств в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. На 1 мая 2018 года в отделениях Беларусбанка насчитывалось 52,5 тыс. депозитных счетов семейного капитала, на которые зачислено $524 млн. Кроме того, ежегодно многодетным семьям оказывается единовременная материальная помощь к началу учебного года. В 2017 году различные виды помощи при подготовке к школе получили 143,3 тыс. семей на сумму почти Br16 млн.

На законодательном уровне государство стремится обеспечить молодым семьям благоприятные условия для рождения и воспитания детей. В частности, готовятся изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие возможность отцовского отпуска при рождении ребенка. В 2017 году 3169 отцов воспользовались правом декретного отпуска по уходу за ребенком. Пристальное внимание также уделяется развитию гибких форм занятости, позволяющих сочетать трудовую деятельность и уход за ребенком.

Работа по усилению социально-экономических стимулов ведется параллельно с деятельностью по повышению престижа института семьи, укреплению семейных ценностей. В этих целях проводится ряд мероприятий, в том числе конкурсы "Лучшая многодетная семья", "Семья года".

В текущем пятилетии семейная политика направлена на закрепление достигнутых показателей рождаемости, продвижение в обществе позитивного отношения к семье. Это предусмотрено Государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.-0-