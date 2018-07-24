В Беларуси сформирован первый электронный техпаспорт на капитальное строение

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформирован первый в Беларуси технический паспорт на капитальное строение в виде электронного документа и первое электронное инвентарное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Первым объектом недвижимого имущества, техническая документация на который была полностью составлена в электронном виде, стало сооружение "Линия электропередачи ВЛ 330 кВ №2 АЭС - Поставы" протяженностью свыше 41,8 км.

"Документация - технический паспорт на капитальное строение в виде электронного документа и первое электронное инвентарное дело - составлена специалистом по технической инвентаризации и проверена уполномоченными должностными лицами. Технический паспорт был подписан электронной цифровой подписью", - уточнили в пресс-службе.

Национальное кадастровое агентство Госкомимущества продолжает переход на формирование инвентарных дел и технической документации на электронных носителях. Документы, сформированные цифровым способом и подписанные электронной подписью, будут храниться в Архивной открытой информационной системе.-0-