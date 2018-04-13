В Беларуси сформирована система непрерывного обучения и переподготовки судебных экспертов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформирована система непрерывного обучения, повышения квалификации и переподготовки судебных экспертов, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.

"В 2013 году, когда создавался ГКСЭ, кадровая проблема стояла остро. Сегодня проблем с кадрами нет. У нас выстроена система подбора кадров, их переподготовки и повышения квалификации", - отметил Андрей Швед.

В настоящее время Государственный комитет судебных экспертиз проводит более 160 видов и подвидов экспертиз. Подготовить необходимых для этого специалистов в каком-то одном базовом вузе невозможно. Поэтому ГКСЭ сотрудничает практически со всеми ведущими вузами страны и старается привлекать лучших выпускников. Прежде чем приступить к экспертной работе, молодые специалисты направляются в Институт переподготовки и повышения квалификации, где обучаются, в зависимости от специализации, от 6-8 месяцев до полутора лет. Затем еще в течение года все их заключения рецензируются.

"Только после этого специалист становится полноценным, самостоятельным судебным экспертом, - рассказал Андрей Швед. - Таким образом, у нас сформирована система непрерывного обучения и переподготовки кадров, чего раньше не было".

Председатель ГКСЭ признался, что гордится своими кадрами. "Это люди высокообразованные, интеллектуалы, многие имеют несколько высших образований. К тому же, несмотря на такую сложную работу, связанную не с самыми приятными вещами, с уголовными делами, у нас много творческих людей", - добавил он.-0-

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