В Беларуси снижается число зависимых от алкоголя

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижается количество зависимых от алкоголя, сообщил заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья Сергей Осипчик сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в Беларуси с синдромом зависимости от алкоголя на учете стоит около 163 тыс. человек, около 90 тыс. - с потреблением алкоголя с вредными последствиями. Если вернуться на несколько лет назад, то раньше на учете было 173-180 тыс. и 100-120 тыс. человек соответственно. С 2012-2013 года непрерывно снижается количество смертей и заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя, примерно на 5-7% в год", - отметил Сергей Осипчик.

/Будет дополнено/.-0-