В Беларуси снизилось количество хронических жалобщиков - Рыженков

30 января, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снизилось количество хронических жалобщиков. Об этом сообщил в беседе с журналистами по итогам выездного приема в Осиповичском райисполкоме первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Но все равно таких жалобщиков хватает, есть очень много людей, которым просто нужно поговорить. Сегодня такой человек тоже был на приеме. И когда мы начали разбираться, что его все же волнует, то оказалось - практически все, что происходит в стране и даже за ее пределами. Поэтому на самом деле можно только порадоваться за его гражданскую позицию, поскольку человека волнуют животрепещущие вещи", - отметил Максим Рыженков.

Проведенный анализ показал, что для некоторых граждан обращаться в разные инстанции стало нормой жизни: ходить по кругу и жаловаться на одни и те же вещи. Поэтому сформирован банк данных таких людей, детально изучены все их вопросы и жалобы. "На мой взгляд, нельзя отрывать целые ведомства снова и снова ради проверки фактов, которые уже десятки раз проверены. Но есть и другая тенденция, когда с такими "профессиональными" жалобщиками поговоришь нормально, увидишь и решишь какой-то упущенный вопрос, то доверие к власти у них повышается и они успокаиваются", - сказал Максим Рыженков.

По его мнению, такие беседы, конечно, не для таких приемов. "Здесь нужно решать конкретные вещи и проблемы людей. Если ты за свою страну переживаешь, то можешь это изложить письменно и отправить в какое-то ведомство, министерство или в Администрацию Президента для разумного учета новых идей, видения развития страны", - считает Максим Рыженков.-0-