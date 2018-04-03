В Беларуси сохраняется благополучная эпидситуация по краснухе и эпидемическому паротиту

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по краснухе и эпидемическому паротиту, сообщила сегодня журналистам завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) Вероника Высоцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала 2018 года в Беларуси зарегистрированы два случая краснухи у студентов из Индии, приехавших учиться по обмену. "Распространения инфекции не произошло, несмотря на то что заболевшие жили в общежитии, ходили на занятия", - сказала специалист. Этому способствовал высокий уровень иммунизации населения. В прошлом году в Беларуси был зарегистрирован один завозной случай краснухи.

Случаев заболевания эпидемическим паротитом в этом году в Беларуси не зафиксировано, в 2017-м их было четыре, из которых один завозной.

Специалисты напомнили, что в Европейском регионе складывается неблагополучная эпидемиологическая обстановка по кори. От нее в Беларуси прививают комбинированной вакциной, которая защищает также от краснухи и эпидемического паротита. Предусмотрены две прививки - в год и в шесть лет. Тем, кто планирует ехать в неблагополучные по кори страны, нужно уточнить свой прививочный статус. Если человеку известно только об одной прививке или сведений о них нет вообще, а корью он не болел, то медики рекомендуют привиться. Сделать это нужно не позже чем за две недели до поездки.-0-