В Беларуси совершенствуется учет в системе государственного социального страхования

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в Правила индивидуального учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совмина от 9 августа 2018 года №589.
В частности, корректируются сроки представления документов персонифицированного учета в органы Фонда социальной защиты населения и уточняются представляемые сведения. Изменения направлены на совершенствование порядка ведения учета и обусловлены практикой применения, отметили в Совмине.
Постановлением также устанавливается иной по сравнению с общим срок представления сведений по одной из форм в отношении граждан, работающих в 2018 году по гражданско-правовым договорам.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением ряда подпунктов.-0-
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