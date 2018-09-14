В Беларуси создадут межведомственный совет по развитию молодежной политики

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создадут межведомственный совет по развитию государственной молодежной политики. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Татьяна Симановская, передает корреспондент БЕЛТА.

В совет войдут представители государственных органов и общественных объединений. "Совет планируется создать в целях оперативного решения различных проблемных вопросов, которые возникают в молодежной среде. То есть появится возможность за одним круглым столом обсудить проблему и выработать совместное решение", - сказала Татьяна Симановская.

Кроме этого, в настоящий момент ведется разработка стратегии развития государственной молодежной политики до 2030 года. "Это будет новый документ, в котором сведутся все основные направления молодежной политики. Сейчас формируется рабочая группа. В нее войдут представители молодежи, опытные исследователи, аналитики, специалисты различных сфер деятельности: экономики, социальной сферы, образования, науки. Документ будет определять основные задачи на будущее, которые позволят молодым людям в нашей стране чувствовать всестороннюю поддержку, возможность здесь получать образование, создавать семьи и работать", - заключила замначальника. -0-