В Беларуси создаются условия для максимальной монетизации интеллектуального потенциала - депутат

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создаются условия для максимальной монетизации интеллектуального потенциала. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Валерий Бороденя.
В Беларуси приняты два магистральных документа - декреты №7 и №8 - о развитии предпринимательства и цифровой экономики соответственно. Парламентарий отметил, что они взаимосвязаны. "У Беларуси есть фундамент - это хороший уровень развития ИТ: технологии, мощный ПВТ. Есть благоприятная среда для того, чтобы монетизировать имеющиеся компетенции и открывать новые. Только ПВТ для этого недостаточно. Необходимо ставить более глобальные задачи и выходить на более широкие слои населения", - убежден Валерий Бороденя.
"Для того, чтобы стать первым в регионе, а декрет №8 как создает условия для превращения Беларуси в регионального лидера Восточной Европы в построении цифровой экономики, надо очень креативно, свободно подходить к происходящим в мире процессам. Раскрепощая деловую инициативу, этому способствует и декрет №7", - подчеркнул парламентарий. Декрет о развитии предпринимательства этому поспособствует.
Валерий Бороденя обратил внимание, что оба документа разрабатывались совместно с профессионалами-практиками. Он добавил, что Беларусь поступательно идет к созданию ИТ-страны. Депутат считает, что сейчас пришло время, сложились хорошие условия, чтобы реализовать задуманное.-0-
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