В Беларуси создан республиканский учебно-научно-производственный технологический кластер

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный технологический университет, Могилевский государственный университет продовольствия и Витебский государственный технологический университет подписали договор о создании единого республиканского учебно-науно-производственного технологического кластера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГТУ.

Целью создания кластера является формирование инновационных подходов к технологическому образованию и обеспечение практического использования этих подходов при подготовке инженерных кадров. При этом участники кластера сохраняют свою юридическую самостоятельность.

Предусматривается широкий спектр сотрудничества вузов в рамках реализации академической мобильности участников образовательного процесса на основе интеграции ресурсов учреждений образования, проведения совместных мероприятий по обмену опытом и результатами работ в инновационной, научно-технической и образовательной сферах деятельности. При этом появится возможность использовать материально-технические и информационно-образовательные ресурсы кластера для реализации и дальнейшего наращивания инновационных технологий и ресурсов в рамках образовательного процесса, а также реализовывать международные научно-исследовательские проекты и гранты по разным источникам финансирования в областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, будут осуществляться фундаментальные и прикладные исследования в инновационной, научно-технической и образовательной сферах деятельности кластера, включая патентную деятельность и трансфер технологий, научно-методическое сопровождение проектов и экспертную деятельность. Запланирована реализация совместных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации и допобразования взрослых с привлечением специалистов.

Совместные мероприятия включат в себя симпозиумы, семинары, конференции, круглые столы, курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, мастер-классы, профстажировки, реализацию совместных научно-исследовательских проектов и сетевого (модульного) обучения студентов по образовательным программам высшего образования.

В качестве первоочередных шагов сотрудничества будет сформирована рабочая группа для выработки предложений по созданию совместной отраслевой научно-производственной лаборатории по полимерным композиционным материалам. В нее, помимо университетов, предлагается включить ОАО "Гродно-Азот", ОАО "Могилевхимволокно" и ряд других предприятий химической отрасли. В образовательной сфере будут приняты меры по разработке совместных программ бакалавриата и магистратуры по автоматизации, машинам и аппаратам, нефтехимии, биотехнологиям, информационным технологиям, дизайну и другим направлениям. В области организации курсов повышения квалификации по наноматериалам планируется развитие сотрудничества с корпорацией "Роснано".-0-