В Беларуси созданы условия для вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство - Шумилин

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы необходимые условия для вовлечения творческой молодежи в инновационное предпринимательство, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время открытия IX Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В частности, в Беларуси принят указ №105, который совершенствует условия для развития субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе научно-технологических парков.

Александр Шумилин отметил, что ГКНТ проводит системную работу по поддержке научной и инновационной деятельности в целом, в том числе посредством республиканского конкурса инновационных проектов. "Конкурс проводится для реализации перспективных инновационных проектов, коммерциализации результатов научных исследований и разработок. С каждым годом интерес к конкурсу растет: увеличивается количество заявок, расширяется аудитория участников", - подчеркнул он.

Эксперты с 2010 по 2016 год рассмотрели 1 134 инновационных проекта. Конкурс проводится в двух номинациях: "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект". Для призеров и победителей конкурса в этих номинациях установлены денежные призы: за 1-е место - Br1980, за 2-е - Br1320, за 3-е - Br660. В 2018 году объявлена дополнительная номинация "Биотехнологии и геномика в медицине и фармацевтике", призовой фонд которой составит $3 тыс. (в белорусских рублях по курсу Национального банка на момент подведения итогов конкурса).

Также победители и призеры конкурса имеют возможность получить финансовую поддержку для реализации инновационных проектов: отобранные для дальнейшей коммерциализации проекты получают сертификаты более чем на $6,5 тыс. (Br13 200). В 2017 году 12 участникам конкурса выделены средства на разработку бизнес-планов. В 2017 году такую поддержку получили проекты-победители конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" и конкурса стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award на форуме "ТИБО-2017".-0-