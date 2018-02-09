9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала республиканская олимпиада по менеджменту 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Мероприятие организуется для повышения уровня подготовки молодых специалистов в области менеджмента. В нем могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проводится в рамках международного глобального проекта "Молодежное творческое движение "Эстафета качества", направленного на вовлечение творческой молодежи разных стран в движение за деловое совершенство, повышение качества продукции и услуг, достижение устойчивого развития общества.

Олимпиада проводится в два этапа. На первом этапе участники до 1 марта направляют заявки и рефераты в учреждения высшего образования (в том случае, если они являются студентами/магистрантами) или секретариат республиканской экспертной комиссии, созданный на базе Госстандарта и БелГИСС. Для написания реферата участники могут использовать одну из предложенных тем. Готовить рефераты могут как отдельные участники, так и команды из числа студентов, магистрантов и специалистов в области качества. Профилирующие кафедры учреждений высшего образования или секретариат проводят отбор лучших рефератов и определяют финалистов. Второй этап олимпиады организуется и проводится в БелГИСС. Участники проходят тестирование, представляют презентации, подготовленные на основе рефератов.

Победители будут награждены дипломами и поощрительными призами. Они также могут участвовать в международной олимпиаде по менеджменту, проводимой в соответствии с решением Международной гильдии профессионалов качества и Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.

Подробная информация размещена на сайте Госстандарта.-0-