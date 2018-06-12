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В Беларуси стартует централизованное тестирование

Общество 12.06.2018 | 07:15
Фото из архива
Фото из архива
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует централизованное тестирование, сообщает БЕЛТА.

ЦТ по традиции начнется с экзамена по белорусскому языку. Для его прохождения в этом году зарегистрировалось 24 908 абитуриентов, что почти на 3,6 тыс. человек меньше, чем в прошлом году. Директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк, комментируя снижение количества желающих сдавать белорусский, пояснил, что произошло это из-за общего снижения количества зарегистрировавшихся для сдачи ЦТ абитуриентов. "В этом году на 9,8 тыс. человек меньше зарегистрировалось для прохождения ЦТ. Надо учитывать еще и то, что в этом году выпускники прошлых лет впервые могут представить сертификаты прошлого года для поступления в вузы. Все это вместе и дает некоторое снижение количества зарегистрировавшихся абитуриентов в целом и по предметам", - пояснил Юрий Миксюк.

Он отметил, что 48,1% абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ по четырем предметам. "Этот показатель примерно такой же, как в прошлом году", - уточнил руководитель РИКЗ.

Для поступающих в учреждения высшего образования Беларуси подготовлены все экзаменационные материалы, специалисты, ответственные за проведение испытаний, находятся в пунктах проведения ЦТ. Само испытание стартует по всей стране одновременно в 11.00.

Каждый абитуриент должен явиться в пункт сдачи ЦТ за 30 минут до начала тестирования и иметь при себе заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. В ходе испытаний категорически запрещается использовать различные устройства связи. Абитуриенты, которые нарушат требования и принесут на ЦТ мобильные телефоны и шпаргалки, покинут аудиторию и будут лишены возможности сдавать испытания в этом году, даже в резервный день.

В 2018 году неудовлетворительными отметками по учебному предмету белорусский язык или русский язык будут считаться от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля - от 0 до 24. По первому предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - таковыми будут отметки от 0 до 19 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - от 0 до 24 баллов. По второму предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки - от 0 до 14 баллов.

Нижние пороговые значения отметок ЦТ также установлены при наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности "производство, хранение и переработка продукции растениеводства", "животноводство, рыбоводство, пчеловодство", "сельское строительство и обустройство территорий", "мелиорация и водное хозяйство", "агроинженерия". В этом случае неудовлетворительными будут отметки от 0 до 6 баллов по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам.-0-

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Теги
абитуриенты, вузы, образование, тестирование
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