В Беларуси у граждан становится меньше поводов обращаться в милицию - Шуневич

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня у людей в Беларуси становится меньше поводов для обращения в милицию. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА. Касаясь темы безопасности в Беларуси, министр отметил, что, если ссылаться на рейтинги независимых экспертов, то сегодня страна считается одной из самых безопасных. "Это некоторыми воспринимается, как данность", - подчеркнул Игорь Шуневич.

Говоря о связи снижения уровня преступности и роста рейтинга доверия милиции, он высказал мнение, что это параллельно идущие процессы. "Но самое главное, что нас удовлетворяет цифра совсем другого плана. Это то, что остается меньше людей, которые не доверяют полностью милиции, людей, которые являются потерпевшими по различного рода преступлениям. То есть сегодня у людей меньше поводов к нам обращаться. Это говорит о том, что защищенность наших граждан находится на достаточно высоком уровне", - сказал министр.

Он считает, что темпы снижения и вообще снижение преступности в государстве обеспечил комплекс мер, который был принят на законодательном, организационном уровне во всей правоохранительной системе. "Все это в комплексе создает этот эффект. Хотя, подчеркиваю, темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. Это говорит о том, что мы, наверное, приблизились к реальному положению дел в области борьбы с преступностью, с самим феноменом преступности в государстве", - сообщил Игорь Шуневич. Министр, рассуждая на тему обеспечения безопасности на селе, заметил, что у белорусской милиции нет мелочей в работе. "Во многих странах, где я бывал в командировках, существуют таблицы приоритетов в раскрытии преступлений. Условно говоря, в верхнем правом углу находятся преступления высшей категории сложности или опасности - убийства, а в нижнем - низшей категории, по их мнению, - бытовая кража. У нас такого нет. Нам важно раскрыть каждое преступление, важно охватить профилактикой каждого, - сказал Игорь Шуневич. - Это подход, который позволяет сегодня говорить о том, что и в сельской местности наши граждане имеют защиту в лице сотрудников органов внутренних дел. Может быть, не в каждой деревне и не всегда сотрудник присутствует, но будьте уверены в том, что по каждому вызову он там появится".-0-