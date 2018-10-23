23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси участились жалобы граждан на действия псевдоадвокатов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

Люди, не имеющие лицензии на осуществление адвокатской деятельности, представляются адвокатами и пытаются оказывать гражданам юридическую помощь, чаще всего не профессиональную. Такие действия, по словам Виктора Чайчица, бросают тень на профессию адвоката.

Подобные случаи были зарегистрированы в Минске, а также во всех областных центрах. Лжеадвокаты брали у клиентов деньги и не оказывали при этом компетентной юридической помощи. В результате в территориальные коллегии поступают жалобы на работу специалистов, которые на самом деле не имеют отношения к адвокатуре.

Виктор Чайчиц обратил внимание на необходимость ответственно подходить к выбору адвоката. В частности, следует проверять документы: у адвокатов обязательно есть удостоверение, а также лицензия на право осуществления адвокатской деятельности. Кроме того, списки с фамилиями действующих адвокатов публикуются на сайте БРКА, реестр адвокатов также есть на сайте Министерства юстиции. Если фамилии человека, представившегося адвокатом, нет в этих списках, значит, он не имеет никакого отношения к этой профессии.-0-