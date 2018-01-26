В Беларуси учреждена новая лотерея

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси учреждена республиканская тиражная лотерея "ГосЛото 4 из 15". Соответствующее постановление Министерства спорта и туризма от 10 января 2018 года №3 официально опубликовано сегодня на
Организатором "ГосЛото 4 из 15" является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи".
Лотерея проводится на всей территории Беларуси для получения дополнительных средств на развитие физической культуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движений, путем реализации (приобретения) лотерейного билета.
Призовой фонд тиража разыгрывается не реже 1 раза в неделю. Выигрыши выплачиваются только в денежной форме без учета индексации и форс-мажорных обстоятельств.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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