2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси урегулируют трудовые отношения и соцгарантии работающих удаленно. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время сессии депутатам предстоит рассмотреть поправки в Трудовой кодекс. "В том числе будут урегулированы трудовые отношения и социальные гарантии дистанционных работников, количество которых увеличивается в связи с развитием информационных технологий", - отметил Владимир Андрейченко.

Спикер проинформировал, что уже сегодня в парламентском портфеле около 50 вопросов, большая часть которых нацелена на развитие экономики. "Депутатам надо активно подключаться к подготовке республиканского бюджета. Глава государства потребовал, чтобы эта работа проводилась по-новому. Каждый получатель государственных средств должен четко обосновать необходимость их выделения, - сказал Владимир Андрейченко. - При этом важно сохранить социальную направленность бюджета, ту поддержку, которую государство оказывает многодетным семьям, пенсионерам и другим уязвимым категориям населения".

"Нужно сделать более простой, понятной и дружественной к субъектам хозяйствования налоговую систему, - продолжил председатель Палаты представителей. - Она должна стимулировать производительный труд граждан, их занятость, обеспечить прирост поступления в бюджет за счет легализации бизнеса. В этом ключе свои предложения должны готовить и парламентарии".

Среди важнейших задач сессии Владимир Андрейченко назвал своевременное принятие законопроектов, направленных на улучшение условий хозяйствования.

В ближайшее время в парламент поступит проект закона о хозяйственных обществах. "Работать с ним надо в тесной увязке с депутатскими инициативами по вопросам инвестиций и приватизации государственного имущества. Мы договорились, что в ходе подготовки этих документов будут проведены парламентские слушания. Их результаты должны способствовать принятию качественных, долгосрочных законодательных решений", - отметил спикер.

На сессии будет продолжена работа по развитию конкретных областей экономики. Изменения коснутся вопросов банковской системы им энергетической отрасли. Парламентариям предстоит подготовить новую редакцию Жилищного кодекса, законопроекты по вопросам питьевого водоснабжения, защиты прав потребителей, качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, и другие документы.-0-