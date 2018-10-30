В Беларуси усилят защиту прав работников в случае неплатежеспособности нанимателя

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси приступило к разработке проекта нормативного правового акта, направленного на усиление защиты права работников на заработную плату в случае неплатежеспособности нанимателя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

Соответствующая информация была озвучена на очередном заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства Министерства экономики по рассмотрению проекта закона о несостоятельности и банкротстве.

Заместитель директора департамента по санации и банкротству Министерства экономики Станислав Садовников озвучил тезисы об основных подходах, реализованных в законопроекте. В свою очередь руководители и представители объединений предпринимателей высказали предложения об усилении реабилитационной направленности законопроекта для бизнеса, механизме саморегулирования антикризисных управляющих, целесообразности сохранения на рынке антикризисного управления юридических лиц, а также подготовке системы вознаграждения управляющих, гарантирующей стабильный доход в зависимости от результатов деятельности.

По итогам обсуждения стороны договорились дополнительно проработать подходы, связанные с саморегулированием управляющих и деятельностью юридических лиц на рынке антикризисного управления.-0-