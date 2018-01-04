В Беларуси усовершенствован порядок выполнения админпроцедур в электронной форме

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствован порядок выполнения административных процедур в электронной форме. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №1028 от 28 декабря 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).

Согласно постановлению, госорганам и другим организациям, к компетенции которых относится осуществление админпроцедур, совместно с НЦЭУ поручено обеспечить внедрение второй очереди программного комплекса "Одно окно". Она должна быть внедрена согласно разработанным и утвержденным совместно с НЦЭУ планам-графикам, а при переходе с первой очереди на вторую - не позднее 1 января 2018 года. Министерству связи и информатизации совместно с госорганами и организациями, к компетенции которых относится осуществление админпроцедур, необходимо принять меры по своевременной организации каналов связи с необходимыми техническими характеристиками для подключения к общегосударственной автоматизированной информационной системе (ОАИС). Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Программный комплекс "Одно окно" является подсистемой ОАИС и разработан в рамках реализации подпрограммы "Электронное правительство" нацпрограммы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы.

Как пояснили в НЦЭУ, первая очередь ПК "Одно окно" представляет собой отдельный портал, в то время как вторая интегрирована с ОАИС. Это позволяет организовать взаимодействие операторов программного комплекса не только друг с другом, но и с государственными информационными ресурсами, интегрированными с ОАИС, а также системой межведомственного электронного документооборота госорганов Беларуси.

Кроме того, на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) ОАИС появились сервисы для приема заявлений (отзыва) на выполнение админпроцедур, подачи (отзыва) административных жалоб. Реализован механизм выполнения полного цикла действий по получению админпроцедуры онлайн для граждан: подача заявки на ее выполнение, прикрепление необходимых запрашиваемых документов, оплата через ЕРИП, отслеживание хода выполнения заявки в личном кабинете.

"Во второй очереди ПК "Одно окно" реализованы 206 админпроцедур, доступ к которым имеют операторы по доступу со строгой аутентификацией - с использованием ключа электронной цифровой подписи. В настоящее время ко второй очереди подключены более 320 организаций. В целом модернизация комплекса позволит упростить работу специалистов по электронной регистрации обращений граждан, направлению запросов, будет способствовать сокращению срока извещения гражданина о принятом административном решении, повысит скорость работы комплекса", - рассказали в НЦЭУ.-0-