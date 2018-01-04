В Беларуси усовершенствуют оказание медпомощи детям с травмами опорно-двигательного аппарата

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют оказание медицинской помощи детям с травмами опорно-двигательного аппарата. Это предусмотрено межведомственным планом мероприятий по профилактике детского травматизма на 2018-2020 годы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ травматологии и ортопедии Леонид Ломать.

Документом, в частности, предусмотрены разработка и внедрение малоинвазивных видов лечения детей с такими травмами и их последствиями. Будут внедрены новые клинические протоколы диагностики и лечения детей с травмами опорно-двигательного аппарата.

Усовершенствуют подготовку медицинских кадров. Запланировано повышение квалификации медработников по вопросам травматологии детского возраста, а также оказания скорой медпомощи детям при всех видах травм. В программы научно-практических конференций и рабочих семинаров для практических врачей включат вопросы по профилактике детского травматизма и других несчастных случаев. Белорусские и зарубежные специалисты активизируют обмен информацией и опытом, детские травматологи-ортопеды пройдут стажировки на рабочих местах в ведущих клиниках ближнего и дальнего зарубежья. По вопросам профилактики детского травматизма пройдут обучение также специалисты других министерств и ведомств.

Запланированы информационно-пропагандистские кампании и акции по повышению безопасности детей, предупреждению насилия в семье в отношении детей и борьбе с его проявлениями. В женских консультациях, родильных домах, детских поликлиниках продолжатся занятия по обучению беременных, молодых матерей и отцов безопасному поведению в быту и предупреждению травм у детей. Модельные центры на базе РНПЦ "Мать и дитя", перинатальных центров, детских поликлиник будут обучать родителей основам безопасной жизнедеятельности детей.

В реализации плана примут участие организации и учреждения Минздрава, а также все заинтересованные министерства и ведомства, облисполкомы и Минский горисполком, общественные организации и объединения, а также международные организации (Страновое Бюро ВОЗ, ЮНИСЕФ) и др.

Актуальность профилактики травматизма обусловлена как медицинским, так и социально-экономическим значением этой проблемы. Травмы, отравления и другие несчастные случаи представляют одну из основных угроз здоровью населения всех возрастов и наносят огромный ущерб обществу. Для детей от 5 до 18 лет травмы являются главной причиной смерти, а также боли, страданий и инвалидности, которые могут иметь последствия для физического, психологического и социального развития ребенка и изменить всю его последующую жизнь. Последствия травматизма являются причиной больших финансовых затрат государства и всего общества.

За последние годы в Беларуси были достигнуты значительные успехи по профилактике детского травматизма и снижения смертности детей от внешних причин. С 2011 по 2016 год смертность от внешних причин снизилась на 44,4%. Однако некоторые показатели, такие как смертность детей в результате ДТП, падения, гибель на пожарах и утопления, остаются высокими.-0-