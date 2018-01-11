В Беларуси усовершенствуют подходы к организации научно-исследовательской и инновационной деятельности

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усовершенствовать подходы к организации и финансированию научно-исследовательской и инновационной деятельности. Это предусмотрено резолюцией II Съезда ученых Беларуси, сообщает БЕЛТА.

II Съезд ученых Беларуси прошел в Минске 12-13 декабря. По итогам пленарного заседания 13 декабря была подготовлена резолюция съезда. Однако затем ее текст дорабатывался редакционной комиссией, и сейчас общественности представлен окончательный вариант. В резолюции обозначены меры для планомерного построения интеллектуальной экономики и дальнейшего развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси.

"Съезд ученых Республики Беларусь решает: в целях дальнейшего развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуализации белорусской экономики считать необходимым совершенствование программно-целевых и проектных подходов к организации и финансированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая единую систему долгосрочного прогнозирования инновационного цикла", - сказано в резолюции.

Также в тексте документа особое значение придается концентрации фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ на приоритетных направлениях, обеспечению активного взаимодействия академической, вузовской, отраслевой и корпоративной науки, широкому развитию эффективных форм кооперации науки, производства и образования.

Кроме того, необходимо активное и системное участие ученых в научном обеспечении устойчивого социально-экономического и инновационного развития страны, дальнейшее совершенствование системы подготовки научных кадров высшей квалификации, использование прогрессивных форм и методов мотивации эффективного труда ученых и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.

Согласно резолюции съезда, планируется реализовать масштабные меры по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научно-инновационной сфере, участию молодежи в создании и развитии основополагающих научных школ мирового уровня, а также активизировать участие белорусских ученых в глобальных и региональных научно-исследовательских, образовательных и инновационных процессах. Особое внимание уделяется необходимости повышения роли и заинтересованности конструкторов, инженеров, технологов и производственно-технического персонала в инновационном развитии производственного сектора экономики и улучшении качества производимой продукции.-0-