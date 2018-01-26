В Беларуси усовершенствуют подходы к содействию в трудоустройстве - Минтруда

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют подходы к содействию в трудоустройстве, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя декрет №1, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас действует заявительный принцип - если человек пришел в соответствующую службу, ему оказывается услуга по содействию в трудоустройстве. В данном декрете мы переходим на другой уровень в оказании содействии занятости. Мы будем выявлять этих граждан, сами идти к ним и предлагать свои услуги", - отметил Андрей Лобович.

Ключевая роль в реализации отводится местным органам власти, они будут создавать условия, чтобы у человека была возможность для трудоустройства.

По словам первого замминистра, во втором полугодии 2018 года в тестовом режиме будет проведена апробация взаимодействия всех органов власти как на республиканском, так и на местном уровне по формированию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.-0-