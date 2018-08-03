В Беларуси усовершенствуют систему госзакупок медтехники

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют систему государственных закупок медицинской техники, изделий медназначения и лекарственных средств. Этот вопрос обсуждался в Минздраве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомственную газету "Медицинский вестник".

Как отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, Минздрав отрабатывает пакетным принципом проекты нормативных правовых актов по совершенствованию процедур закупок в медицинской сфере. Речь идет об усилении децентрализации закупок и внесении изменений в указ №46. Областным, городским и районным исполкомам, организациям здравоохранения будут предоставлены полномочия самостоятельно проводить закупки при строгом контроле за всеми этапами процедуры. Планирование затрат на медтехнику, медикаменты, изделия медназначения должно завершиться до 1 сентября, чтобы организации здравоохранения получили финансирование под эти закупки. На уровне организации здравоохранения можно закупать медтехнику, изделия медназначения, запчасти стоимостью до 2 тыс. БВ (1 БВ - Br24,5). На местах необходимо принять решение: либо заняться этим вопросом самим, либо делегировать УП "Белмедтехника", РУП "Белфармация". Подготовке технического задания должно предшествовать маркетинговое исследование, чтобы с учетом его результатов указывать цену в ТЗ.

Дорогостоящее оборудование и запчасти будут закупаться централизованно, чтобы снизить их стоимость.

Что касается ремонта оборудования, организации здравоохранения будут самостоятельно контролировать работоспособность техники. "Предлагается до 1 сентября с организациями, которые по договору обслуживают ту или иную медтехнику, разработать регламенты. В каждом крупном учреждении есть заместители, курирующие медтехнику, есть специалисты по медтехнике, которые должны прописать регламенты, сроки действия той или иной запчасти, чтобы планировать закупку на следующий год. Никто не запрещает сегодня проводить конкурсы с поставкой под факт поломки оборудования. Самое главное - научиться планировать", - отметил Вячеслав Шило.

Замминистра считает необходимым поменять работу дочерних предприятий УП "Белмедтехника" по регионам и улучшить преемственность. По его словам, надо пересмотреть вопросы, касающиеся наличия на складе в достаточном количестве изделий медназначения, необходимых в повседневной деятельности медучреждений (шприцы, перчатки и др.). Необходимо восстанавливать магазины "Медтехники", чтобы оперативно доставлять товар в лечебные учреждения.-0-