19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют систему проведения геолого-разведочных работ. Об этом шла речь во время расширенного заседания коллегии в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.

На заседании обсуждалось состояние, проблемы и перспективы развития минерально-сырьевой базы Беларуси, эффективность работы РУП "Научно-производственный центр по геологии", а также рассматривались результаты работы и перспективы развития РУП "ПО "Белоруснефть" в области разведки и добычи углеводородов.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время заседания подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки четко определить задачи по совершенствованию геологического изучения недр, утвердить комплекс мероприятий и обеспечить их выполнение до 2020 года. Данный комплекс должен включать модернизацию НПЦ по геологии, совершенствование законодательства, системы предоставления геологической информации, восстановление научного и кадрового потенциала.

Главой государства и правительством даны поручения госорганам и облисполкомам по интенсификации развития минерально-сырьевой базы Беларуси, увеличению объема добычи и производства подземных и минеральных вод, созданию новых организаций с целью привлечения инвестиций, наращиванию экспорта. "Беларусь богата водными ресурсами, которые мы используем недостаточно эффективно. Обладая собственными ресурсами воды, мы импортируем ее, не наращиваем экспорт. Такая же ситуация и со строительным сырьем, - отметил Андрей Худык. - Необходимо повышать геологическую изученность территории, интенсифицировать поиск, оценку, разведку, добычу полезных ископаемых".

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель отметил, что Беларусь в полном объеме обеспечена запасами калийных солей, каменной соли, цементного сырья (мел, глина, песок), доломита, строительного камня, природных строительных материалов, керамического сырья, стекольных и формовочных песков, керамзитового сырья. Резервными сырьевыми базами, перспективными для промышленного освоения, являются облицовочный камень, гипс, фосфориты, трепел, бентонитовые глины, каолин, редкоземельно-бериллиевые руды, базальты и сапонитсодержащие туфы. Также в стране имеются большие возможности по увеличению объемов добычи такого сырья, как кварцевые и формовочные пески (месторождения Лениндар, Городное, Бережное), строительный камень (месторождение Ситницкое), доломит (месторождение Осинторфское), мел (месторождение Добрушское).

Особое внимание Андрей Хмель уделил вопросу возможности замещения импортируемого сырья, повышению эффективности использования минерально-сырьевой базы, а также активизации проведения геолого-разведочных работ. Подробно рассмотрен вопрос кадрового обеспечения геологической отрасли.

Члены коллегии отметили необходимость выявления перспективных площадей для поисковых работ прежде всего стратегических видов полезных ископаемых. Принято решение о разработке государственной программы геологического картирования на 2019-2025 годы.

В расширенном заседании коллегии участвовали руководители структурных подразделений, территориальных органов и подчиненных организаций Минприроды, представители государственных органов управления, местных органов власти, науки, высшей школы и др.-0-