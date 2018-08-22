В Беларуси установлен новый порядок учета численности охотничьих животных

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства лесного хозяйства от 6 августа 2018 года №18 утверждена инструкция о порядке проведения учета численности охотничьих животных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом установлен порядок проведения учета численности охотничьих животных пользователями охотничьих угодий, местными исполнительными и распорядительными органами или специально уполномоченными юридическими лицами.

Учет проводится для нормируемых видов охотничьих животных и волка - ежегодно; глухаря и тетерева при планировании их изъятия - в весенний период на токах в год, предшествующий планированию; трофейных самцов оленя благородного при планировании их изъятия - во время гона на его участках в год, предшествующий планированию; ненормируемых видов охотничьих животных (за исключением волка) - один раз в четыре года.

Постановление вступает в силу с 25 сентября 2018 года.

Инструкция, утвержденная постановлением Министерства лесного хозяйства от 24 июня 2014 года №22, признана утратившей силу.-0-