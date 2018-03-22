В Беларуси утвержден порядок и условия создания структурных подразделений в госорганах

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден порядок и условия создания структурных подразделений в государственных органах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Постановлением Совета Министров от 18 марта 2018 года №203 установлено, что структурные подразделения по уровням управления и видам в государственных органах могут создаваться в пределах установленной штатной численности исходя из условий и норм управляемости руководителями госорганов, если иное не установлено Президентом.

Кроме того, определена минимальная численность структурных подразделений и количество должностей заместителей руководителя структурного подразделения исходя из штатной численности работников структурного подразделения.

В документе определен порядок установления наименований государственных должностей, должностей (профессий) работников, порядок отнесения к работникам, осуществляющим обеспечение деятельности и техническое обслуживание госорганов, а также порядок и сроки согласования проектов штатного расписания и структуры республиканского органа государственного управления, подчиненного правительству, или местного исполнительного и распорядительного органа.

Госслужащими могут являться руководители (их заместители): структурных подразделений первого уровня управления по обеспечению деятельности и техническому обслуживанию госорганов; городских, районных и районных в городах отделов (секторов) областных, Минского городского управлений Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Постановлением также утверждены примерный перечень структурных подразделений, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание госорганов; типовые формы штатного расписания и структуры республиканского органа госуправления, подчиненного правительству, местного исполнительного и распорядительного органа.

Действие постановления не распространяется на диппредставительства и консульские учреждения Беларуси. Кроме того, на Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет государственной безопасности и Государственный пограничный комитет не распространяется установленный документом порядок согласования проектов штатного расписания и структуры и обязанность направлять копии утвержденных штатных расписаний для подготовки проекта закона о республиканском бюджете и расчетных показателей по консолидированному бюджету Беларуси на очередной финансовый год.

Постановление вступает в силу с 1 июня.-0-