В Беларуси утверждены правила технормирования и стандартизации в военной сфере

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила технического нормирования и стандартизации в военной сфере утверждены постановлением Совета Министров от 24 июля 2018 года №562, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Цель технического нормирования и стандартизации в военной сфере заключается в обеспечении мобилизационной готовности и устойчивости функционирования государства в военное время, а также в повышении качества, надежности, конкурентоспособности, совместимости и унификации соответствующих объектов.

Среди принципов, на которых основываются технормирование и стандартизация, обозначены их системность и комплексность, в том числе согласованность требований технических нормативных правовых актов в военной сфере, оптимизация включаемых в них норм, правил и показателей.

Проверка технических кодексов в военной сфере проводится не реже одного раза в пять лет.

Планирование деятельности по технормированию и стандартизации в военной сфере является составной частью планирования по техническому нормированию и стандартизации в Беларуси.-0-