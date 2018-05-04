В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 3 мая 2018 года №333, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, улучшены условия гособеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних.

Так, на 10% увеличены денежные нормы расходов на питание в детских домах и школах-интернатах, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, во вспомогательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Также на 10% возрастает денежная компенсация расходов на питание для учащихся из числа детей-сирот, обучающихся на дневной форме получения образования в госучреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования.

Кроме того, для данной категории детей увеличены на 5% денежные нормы расходов на личные расходы, приобретение учебных принадлежностей, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем. Для детей-сирот из опекунских и приемных семей, детских домов семейного типа, детских деревень эти нормы возрастут на 10%. Размер ежемесячной выплаты на личные расходы, исходя из реальных потребностей детей при достижении ими 7 лет, составит Br10 (в настоящее время Br2,1).

В связи с увеличением денежных норм внесены изменения в постановление правительства от 26 января 2009 года №94 "О расходах государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета" в части возмещения родителями, лишенными родительских прав, средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Изменения вступают в силу после официального опубликования принятого постановления.-0-