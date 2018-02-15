В Беларуси в 2017 году снизилось число жалоб на деятельность риелторов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси несколько снизилось число обращений по поводу деятельности риелторских организаций, сообщил министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции, посвященной деятельности органов юстиции в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом направлении приоритетным в нашей работе была профилактика нарушений со стороны риелторских организаций. По результатам работы отмечаем некоторое снижение поступивших обращений граждан на деятельность риелторских организаций. Если в 2016 году было 154 таких обращения, то в 2017-м - 130", - сказал Олег Слижевский.

В жалобах чаще всего отмечалось понуждение потенциальных покупателей к заключению договора на оказание риелторских услуг при отсутствии фактического их оказания, размещение недостоверной рекламы объектов недвижимости, предоставление потребителю недостоверной информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости. Кроме того, к оказанию риелторских услуг привлекались лица, не имеющие соответствующего свидетельства.

"Учитывая, что такие нарекания со стороны граждан нам до сих пор поступают, создана межведомственная рабочая группа по подготовке изменений в указ №15 о риелторской деятельности. В 2018 году мы планируем завершить работу и откорректировать те вопросы, которые сегодня вызывают наибольшие нарекания со стороны граждан, путем закрепления соответствующих дополнений и изменений в этот указ", - резюмировал министр.-0-