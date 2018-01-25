25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется освоить выпуск 120 наименований новых лекарств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Это будут новые высокоэффективные препараты, в том числе включенные в перечень основных лекарственных средств и закупаемые за бюджетные деньги.
В этом году также планируется завершить пять проектов общей стоимостью около $60 млн.
Перед отраслью стоят задачи по увеличению производства инновационной продукции, наращиванию поставок на экспорт, повышению конкурентоспособности и инвестпривлекательности. В этой связи в 2017 году был создан холдинг "Белфармпром". В его состав включены восемь организаций, в том числе семь производителей и одна научная организация. Кроме того, на 1 января текущего года 15 организаций различной формы собственности и ведомственной подчиненности заключили с Управляющей компанией холдинга договоры о сотрудничестве.-0-
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