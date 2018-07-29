29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году намечено строительство 5 млн кв.м жилья, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в эфире телеканала СТВ , информирует БЕЛТА.

Объемы строительства жилья в 2019 году изначально предлагалось установить на уровне 4 млн кв.м. "Но я считаю, что мы можем взять на себя повышенные обязательства. У нас есть возможности, силы и средства для того, чтобы выйти на более высокие объемы. А в 2020 году мы можем выйти на уровень 5 млн кв.м", - сказал Анатолий Калинин. Основным драйвером должно быть строительство жилья для многодетных семей, в городах-спутниках, а также индивидуальное жилищное строительство.

В этом году в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья. Вице-премьер подчеркнул, что этот план будет выполнен, а возможно, и перевыполнен. В том числе планируется построить около 900 тыс. кв.м жилья с господдержкой. "Мы в 2018 году увеличили объемы строительства жилья для многодетных вдвое. Но главная проблема - то, что многодетные стоят в очереди более трех лет. Мы взяли на себя обязательства в течение 2019-2020 годов ее решить, чтобы на 2021 год в очереди остались только многодетные семьи, стоящие не более одного года. Мы поставили задачу облисполкомам до 1 августа предоставить в Министерство архитектуры и строительства комплексный план", - отметил он.-0-