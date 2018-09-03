3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в августе выпал 61% климатической нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За лето 2018 года в Беларуси выпало 242 мм осадков, или 104% климатической нормы. Но осадки распределились неравномерно: в июне выпало 65% от нормы, то есть наблюдался недобор, в июле - 174% (был избыток), в августе - 61% от нормы, так что осадков снова было недостаточно", - сказали в Белгидромете.

В июне среднемесячная температура воздуха составила плюс 17,6, что превышает климатическую норму на 1,2 градуса. В июле - плюс 19,6 (на 1,2 градуса выше нормы), в августе - тоже плюс 19,6 (на 2,3 градуса выше нормы).

Начало сентября также выдалось теплым. Температурный фон на 3-6 градусов превышает климатическую норму и больше характерен для середины июля. На этой неделе ожидается теплая сухая погода с температурой воздуха днем до 30 градусов тепла по юго-востоку страны.-0-