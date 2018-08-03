3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в июле осадков выпало на 75% больше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Июль в Беларуси выдался теплым: температура воздуха в среднем по стране на 1-2 градуса превысила климатическую норму. На большей части территории Беларуси отмечался избыток осадков. В среднем по стране выпало 148,3 мм, что составило 175% от климатической нормы. Июль 2018 года занял четвертое место по количеству осадков в ранжированном ряду метеонаблюдений за послевоенный период - с 1945 года", - сказали в Белгидромете.
Начало августа в Беларуси также выдалось очень теплым. В ближайшие дни в стране сохранится жаркая погода, и только на следующей неделе жара спадет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3264 BYN
|2.325 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0002 BYN
|2.006 BYN
|2.012 BYN
|RUB
|3.1701 BYN
|3.155 BYN
|3.17 BYN