3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в июле осадков выпало на 75% больше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Июль в Беларуси выдался теплым: температура воздуха в среднем по стране на 1-2 градуса превысила климатическую норму. На большей части территории Беларуси отмечался избыток осадков. В среднем по стране выпало 148,3 мм, что составило 175% от климатической нормы. Июль 2018 года занял четвертое место по количеству осадков в ранжированном ряду метеонаблюдений за послевоенный период - с 1945 года", - сказали в Белгидромете.

Начало августа в Беларуси также выдалось очень теплым. В ближайшие дни в стране сохранится жаркая погода, и только на следующей неделе жара спадет.-0-

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