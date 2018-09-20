В Беларуси в предстоящие выходные похолодает

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ухудшение погодных условий, похолодание ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, 22-23 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 21 сентября, сохранится теплая погода. Ночная температура воздуха составит 10-16 градусов тепла, местами - плюс 7-9. Днем температура будет 23-28 градусов тепла. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ночью ветер будет юго-западный слабый, днем - южный 7-12 м/с.

Ухудшение погоды, похолодание ожидается в выходные, 22-23 сентября. В начале следующей недели будет неустойчивая холодная ветреная погода, добавили синоптики.-0-

Прогноз погоды на неделю