22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные немного потеплеет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Весна не торопится в Беларусь, и на этой неделе еще сохраняется зимний характер погоды с пониженным температурным режимом", - отметили синоптики.

В пятницу погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, по северной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно по северной половине республики пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 1-7 градусов, в южных районах при прояснениях местами до 9 мороза. Во второй половине дня будет от нуля до плюс 6.

В предстоящие выходные погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается вполне комфортная погода, и хотя по ночам еще будет подмораживать, в дневные часы воздух начнет постепенно прогреваться.

В субботу будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью прогнозируется от 2 до 8 мороза, в отдельных районах по востоку до 9-13 со знаком минус. Днем будет от нуля по востоку до плюс 7 по западу страны.

В воскресенье тоже без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2-9 мороза, в отдельных районах по юго-востоку страны - 10-12 градусов со знаком минус. Днем будет от плюс 2 по востоку до плюс 9 по западу страны.

В понедельник, 26 марта, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу погоду обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью будет от минус 5 до плюс 2. Днем - 4-11 тепла.-0-

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