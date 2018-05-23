В Беларуси внедряют щадящую хирургию лечения щитовидной железы

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внедряются щадящие хирургические методы лечения щитовидной железы, сообщила журналистам заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Лариса Данилова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приходят новые технологии, более щадящие. Так, в Беларуси реализуется проект по использованию совершенно новой технологии малоинвазивной тиреоидной хирургии. В нем задействованы 10-я клиническая больница и Белорусская медицинская академия последипломного образования. Проведен проект с Минским городским клиническим онкологическим диспансером по лазерной малоинвазивной хирургии. Десять лет мы сотрудничаем с коллегами из Токио, наши специалисты получают навыки эндоскопической тиреоидной хирургии", - рассказала Лариса Данилова. Что касается традиционных методов лечения рака щитовидной железы, то пришли новые препараты - ингибиторы тирозинкиназы. Они используются при агрессивных формах патологии.

По словам Ларисы Даниловой, фобии в отношении рака щитовидной железы уходят. На международном уровне появилось новое течение, которое выступает против активного скрининга. "Абсолютно не поддерживаю эту позицию, что врач не должен пальпировать щитовидную железу", - заметила медик.

Заместитель главврача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко обратила внимание, что в Беларуси выстроена четкая система выявления заболеваний щитовидной железы и оказания помощи. УЗИ щитовидной железы и гормональные исследования - общедоступные мероприятия. Рост заболеваемости, по мнению специалиста, связан не только с повышением доступности диагностики, но и влиянием эндокринных дизрапторов - веществ, которые есть в воде, воздухе, косметике, например, триклозан, фталаты, пестициды. К слову, Беларусь задействована в проекте ВОЗ по выявлению влияния эндокринных дизрапторов на эндокринную патологию.

По информации специалистов, на сегодня в мире по заболеваемости раком щитовидной железы лидируют США, Республика Корея и Франция.-0-