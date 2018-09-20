В Беларуси впервые пройдет республиканская школьная олимпиада по физкультуре и спорту

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые пройдет республиканская школьная олимпиада по физической культуре и спорту, сообщила журналистам консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканские олимпиады проводятся ежегодно и стартуют в начале учебного года. До 2015 года олимпиады проводились по 16 учебным предметам. С 2015-го уже по 17, дополнительно был включен китайский язык. С этого учебного года олимпиада проходит по 18 учебным предметам. Впервые будет проведена республиканская школьная олимпиада по физической культуре и спорту", - рассказала Анжела Кудоярова.

По ее словам, республиканская школьная олимпиада - это уникальный проект, в котором задействовано около 1,5 млн учащихся и сотни учителей.

На первом и втором этапе (школьных и районных олимпиад) учащимся предоставляется возможность выступать по двум и более учебным предметам. На третьем (областном, минском городском) и заключительном этапах ребенок может выступить на олимпиаде только по одному учебному предмету, отметила представитель Минобразования.

Она добавила, что отраслевым министерством создаются равные условия для всех учащихся, что позволяет наиболее эффективно и объективно определять лучших из лучших. "Ежегодно для третьего и заключительного этапов формируется состав разработчиков олимпиадных заданий, то есть готовятся одни и те же задания для всех регионов страны, которые в один день доводятся до каждой области и Минска. Также ежегодно утверждается состав жюри заключительного этапа олимпиады, куда входят лучшие преподаватели учреждений высшего образования из всех регионов, лучшие педагоги по каждому предмету и методисты институтов развития образования. Кроме команд областей и Минска в заключительном этапе отдельно принимает участие команда лицея БГУ. Проведение республиканских олимпиад позволяет нам выявить наиболее способных и одаренных детей", - подчеркнула Анжела Кудоярова.-0-