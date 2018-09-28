28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые выполнена повторная пересадка сердца, сообщил корреспонденту БЕЛТА кардиохирург РНПЦ "Кардиология" доктор медицинских наук Сергей Спиридонов.

Трансплантация сердца позволяет спасти жизнь людей, страдающих прогрессирующей сердечной недостаточностью. К сожалению, впоследствии у таких пациентов развивается васкулопатия трансплантата - осложнение, которое сопряжено с ухудшением кровоснабжения этого органа. Развитие этого грозного осложнения непредсказуемо: у одних оно может появиться через пять лет, у других - через 25.

Мужчине, которому потребовалась повторная пересадка сердца, впервые выполнили трансплантацию в 2013 году. Все это время он жил полноценной жизнью, работал. Недавно у него начала развиваться васкулопатия трансплантата. Было принято решение вновь пересадить новое сердце, что и было сделано 23 сентября. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина переведен в терапевтическое отделение.

Ретрансплантация сердца выполнена в Беларуси впервые. Опытом проведения этих сложных операций на постсоветском пространстве обладает всего одна клиника - Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова (Россия).

С этой операцией в Беларуси открываются новые перспективы для кардиохирургии и трансплантологии. Кардиохирурги могут помогать тем пациентам, которым ранее уже трансплантировали сердца. Как прогнозируется, в перспективе потребность в этом вырастет: за почти 10 лет практики в РНПЦ выполнено более 300 трансплантаций сердца. Девятилетняя выживаемость - 75%. В будущем этим пациентам может потребоваться повторная операция.

Каждое новое вмешательство из-за спаечного процесса выполнять все сложнее, поэтому особенно важна слаженная командная работа хирургов, анестезиологов, трансфузиологов, заметил Сергей Спиридонов. Благодаря высокому уровню мастерства и большому практическому опыту белорусские медики научились выхаживать самых тяжелых пациентов.-0-

Фото Максима Гучека