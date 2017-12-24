В Беларуси вступил в силу указ о налоговом консультировании

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №338 "О налоговом консультировании" вступил в силу 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

В настоящее время ведутся организационные и методологические мероприятия, необходимые для проведения первого квалификационного экзамена по проверке знаний у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта.

Информация о дате проведения квалификационного экзамена, а также о начале приема документов будет размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам не позднее, чем за два месяца до даты его проведения.

Как сообщалось, указ "О налоговом консультировании" внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата налогового консультанта.-0-