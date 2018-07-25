25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вводится уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в закон о массовых мероприятиях", который официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

После официального опубликования вступает в силу одна из основных новаций документа, которая состоит во введении уведомительного порядка организации массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены местными властями. Организаторы должны направлять им уведомление не позднее чем за десять дней до предполагаемой даты проведения. В свою очередь местные власти обязаны не позднее чем за пять дней до даты планируемого мероприятия сообщить о недопустимости его проведения в двух случаях: если ранее уже поступило уведомление от другого заявителя о проведении в том же месте и в то же время или если поданное уведомление не соответствует требованиям законодательства. Кроме того, на организаторов возлагается обязанность по заключению договоров на оказание услуг по охране общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории после проведения.

Еще одно важное новшество, которое также вступает в силу после официального опубликования, касается работы на массовых мероприятиях журналистов. Отныне они обязаны брать с собой документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. Кроме того, журналист обязан будет иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ.

Кроме того, корректируется перечень предметов, запрещенных к проносу в место проведения массового мероприятия как участниками, так и организаторами. Нельзя иметь при себе предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению и воспламенению, а также алкогольные напитки.

Часть новаций вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона. Речь идет, например, о запрете выступать организатором для тех, кто в течение года повторно нарушил порядок организации или проведения массового мероприятия и получил за это административное взыскание, а также тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, против общественной безопасности, преступлений против общественного порядка и общественной нравственности или преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления.-0-