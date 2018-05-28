В Беларуси выберут лучшего менеджера по качеству

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен XIII конкурс "Лучший менеджер по качеству", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

В конкурсе могут принять участие менеджеры по качеству, которые работают в организациях, имеющих сертифицированные системы менеджмента качества. Они должны работать по данному направлению не менее трех последних лет и обладать высоким профессиональным уровнем. Повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через три года. Конкурс проводится в номинациях в зависимости от направления деятельности организаций и численности работающих. Заявки на участие и комплект документов принимаются до 31 августа.

"Оценка документов и материалов проводится конкурсной комиссией по нескольким критериям. Будут учитываться практические результаты функционирования системы менеджмента качества организации, личный вклад участника конкурса в ее разработку, внедрение, функционирование и совершенствование. Среди критериев также участие в работе международных и/или национальных технических комитетов по стандартизации, опыт обучения персонала по менеджменту качества", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс "Лучший менеджер по качеству" проводится для содействия повышению конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Он также призван содействовать распространению передового опыта в области менеджмента качества, привлечению внимания руководителей организаций к подготовке персонала в этой сфере.-0-