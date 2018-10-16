16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выдано почти 13 тыс. генетических паспортов, сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Ирма Моссэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Генетический паспорт - это документ, в котором приводятся сведения о генетических особенностях человека. Именно гены в большой степени ответственны не только за нашу внешность и способности, но и за наше здоровье. Поэтому очень важно определить, к каким заболеваниям у человека есть склонность, особенно если они зависят не только от генов, но и от образа жизни. Если такая предрасположенность выявлена, можно провести профилактику и предотвратить болезнь. Генетический паспорт - это прежде всего руководство к действию. Мы в Республиканском центре геномных биотехнологий выдали уже почти 13 тыс. таких паспортов", - рассказала Ирма Моссэ.

В центре проводится тестирование на генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому. Тестируются и спортсмены для выявления благоприятных и неблагоприятных для спорта генетических особенностей. Наиболее востребованная услуга - выявление генетических причин невынашивания беременности. Большая часть генетических паспортов выдана женщинам именно с этой проблемой.

Генетический анализ в том числе позволяет определить индивидуальную чувствительность к лекарствам. "Лекарства могут оказывать на людей разное влияние в зависимости от генетических особенностей. У кого-то от некоторых препаратов могут возникнуть побочные эффекты, вплоть до летального исхода. Медицина должна быть персонализированной, и это возможно благодаря генетическим исследованиям", - отметила заведующая лабораторией.

Белорусские ученые также планируют проводить генетическое тестирование на стрессоустойчивость и другие психоэмоциональные особенности человека. Пока технология в стадии разработки. С прошлого года началась реализация научной программы Союзного государства "ДНК-идентификация", по которой ведутся научные исследования в этой области.

Лаборатория генетики человека Института генетики и цитологии НАН единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа.-0-