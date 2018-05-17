17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выработали общие подходы при расследовании налоговых преступлений. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам межведомственного совещания о формировании единой практики проведения проверок и расследования уголовных дел об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов.

Участники совещания, в частности, обсудили различные подходы к определению времени окончания преступления, предусмотренного ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), вопросы квалификации противоправных деяний в налоговой сфере. На межведомственном уровне согласовали позиции по исчислению ущерба, в том числе механизмы определения суммы ущерба, если преступление совершалось в течение нескольких налоговых и отчетных периодов.

По словам заместителя генпрокурора Геннадия Дыско, актуальность темы обусловлена динамичным развитием законодательства, пристальным вниманием государства к преступлениям экономического блока. При этом сложившаяся в республике правоприменительная практика требует значительной корректировки. В таких условиях только совместная работа компетентных органов будет способствовать выработке общих подходов к применению уголовно-правовых норм в этой сфере.

По итогам работы принято совместное решение, направленное на единообразное применение органами уголовного преследования законодательства в сфере уклонения от уплаты сумм налогов, сборов.

В заседании, которое прошло в Генпрокуратуре, приняли участие представители Следственного комитета, МВД, Министерства по налогам и сборам, Департамента финансовых расследований КГК, КГБ и др.-0-