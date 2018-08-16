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В Беларуси вырастет число учителей китайского языка в школах

Общество 16.08.2018 | 14:44
Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вырастет число учителей китайского языка в школах. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси, по словам министра, намерены расширять преподавание китайского языка в школах. "Есть проблема с обеспеченностью кадрами. Выпускники МГЛУ все больше привлекаются в различные китайские компании. В этом году мы открываем переподготовку для учителей иностранных языков", - сказал Игорь Карпенко.

Переподготовка будет проходить в очной и заочной форме. Это экспериментальный проект с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция БГУ.

Первая группа из 25 человек приступит к занятиям 1 сентября. Обучение будет проводиться за счет бюджета. Учителя, подобранные по заявкам регионов, сначала пройдут интенсивную подготовку, а затем будут изучать китайский в заочно-очной форме.

Сейчас в Беларуси шесть школ, где преподают китайский, еще несколько десятков имеют факультативы.

Игорь Карпенко сегодня вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Цуй Цимином посетили НДЦ "Зубренок". Они встретились с китайскими детьми, которые сейчас отдыхают и оздоравливаются в центре, пообщались в неформальной обстановке, ответили на их вопросы.

Как сообщалось, в этом году в белорусском "Зубренке" отдохнут и пройдут оздоровление 150 китайских детей. По назначениям врача им предлагают медицинские оздоровительные процедуры (кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, ароматерапия, аэроионотерапия, аппаратный массаж, бесконтактный массаж). Кроме того, гости участвуют в проекте "Равный обучает равного", где знакомят со своей культурой юных белорусов.

Предусмотрены экскурсии по достопримечательностям Беларуси - поездки в Мирский и Несвижский замки, Минск, по Нарочанскому краю, в учебно-экскурсионный центр старинной бытовой культуры белорусов XIX века "Хутор Неслуч".

Впервые дети из Китая приезжали в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года. С того же года в центре летом работает профильный отряд по изучению китайского языка. В нынешнем году в Минскую область на оздоровление приезжали также дети из Японии и Сирии.-0-

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Теги
Беларусь, Карпенко, Китай, Министерство образования, язык
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