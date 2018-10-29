В Беларуси выросло число погибших при пожарах на 10%

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших при пожарах выросло в Беларуси на 10%. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МЧС отметил, что в стране констатируется рост числа пожаров по сравнению с таким же периодом прошлого года на 14,5%. Рассматриваемый период времени - с начала года до 26 октября. "Количество погибших при пожарах людей возросло на 10% - с 339 до 375. Детей погибло в два раза больше - число выросло с 4 до 8", - проинформировал Дмитрий Турчин.

Анализ пожаров с гибелью людей показывает, что около 70% пожаров приходится на октябрь-март. Самый пик - в декабре-январе. "Преобладающей причиной пожара является нарушение требований пожарной безопасности. Это беспечность людей, - подчеркнул Дмитрий Турчин. - Жертвами огня зачастую становятся нетрезвые люди, в результате гибнут и посторонние. Так, количество погибших по вине нетрезвых граждан на сегодняшний день составляет 193 человека. Это практически 60% от общего числа погибших при пожарах людей".

Он добавил, что особое внимание уделяется мониторингу объектов социальной сферы, жилищного фонда и народного хозяйства. "За 9 месяцев органами государственного пожарного надзора проведено более 30 тыс. мониторингов. По их результатам выявлено порядка 97 тыс. противопожарных нарушений. К административной ответственности привлечено около 4 тыс. нарушителей - из них 25 юрлиц, около 2 тыс. руководителей и более 1,5 тыс. иных должностных лиц", - рассказал Дмитрий Турчин.-0-