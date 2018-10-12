В Беларуси за две недели привились от гриппа почти 400 тыс. человек

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за две недели с начала кампании массовой вакцинации привились от гриппа почти 400 тыс. человек. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В эту кампанию включились все регионы. Активно проходит вакцинация детей и взрослых с хронической патологией (прививки получили более 13% от численности контингента), медицинских работников (более 35%), лиц из учреждений с круглосуточным пребыванием (более 33%) и других категорий граждан, которые относятся к группам высокого риска заражения и развития неблагоприятных последствий после перенесенного гриппа.

На бесплатной основе прививают вакциной "Гриппол Плюс" (Россия). Для вакцинации на платной основе также используют "Ультравак" (Россия), "Ваксигрип" и "Ваксигрип Тетра" (Франция), "Инфлювак" (Голландия). Все вакцины зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Беларуси. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, они содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для включения в состав вакцин для стран Северного полушария в 2018 году.

В настоящее время отмечается низкая заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Этот период наиболее подходящий для вакцинации от гриппа.-0-