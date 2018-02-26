26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшую неделю от гололедных и холодовых травм пострадали 860 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"С 19 по утро 26 февраля за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм по всей стране обратились 860 человек. Из них 733 получили помощь амбулаторно, 127 - госпитализированы", - сказала Юлия Бородун. Она уточнила, что гололедную травму из числа обратившихся получили 817, холодовую - 43 человека.

В последние дни календарной зимы в Беларуси установилась очень холодная погода. Сильные морозы сохранятся до конца февраля. В предстоящие сутки температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза (в отдельных районах при прояснениях ожидается минус 25- 29 градусов), по юго-западу страны - 13-17 градусов ниже нуля. Днем 27 февраля будет 9-15 градусов мороза.

Минздрав рекомендует особенное внимание уделять во время морозов профилактике обморожения. Рекомендуется ограничить время нахождения на улице, одевать теплую в несколько слоев одежду (прослойки воздуха удерживают тепло), носить теплую обувь, стельки и шерстяные носки (они впитывают влагу, оставляя ноги сухими). Не стоит принимать спиртные напитки.-0-